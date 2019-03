La Bourse de Casablanca a clôturé vendredi sur une note négative, plombée par les secteurs « Sylviculture et Papier », « Assurances » et « Participation et Promotion Immobilière ».

A l’issue d’une journée d’échanges dans le rouge, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a lâché 1,63% à 10.912,23 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a perdu 1,74% à 9.850,09 points.

Ce trend baissier a été imité par le FTSE CSE Morocco 15 qui s’est déprécié de 1,71% à 9.851,21 points, ainsi que le FTSE Morocco All-Liquid qui s’est chiffré à 9.357,99 points en repli de 1,47%.

Quant à l’indice de référence environnement, social et gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », il a cédé , quant à lui, 1,62% à 862,11 points.

Sur le plan sectoriel, les titres Douja Prom Addoha, Res Dar Saada et Alliances ont accusé des baisses respectives de 9,92%, 6,82% et de 3,90%, entraînant dans leur sillage le compartiment « Participation et Promotion Immobilière » (-7,92%), la plus forte chute sectorielle.

Lâchant 7,88%, le secteur des assurances a vu également trois de ses valeurs phares accumuler des pertes: Wafa Assurances (-9,85%), Saham Assurances (-8,26%) et Atlanta (-1,79%).

Seuls trois secteurs ont été épargnés au cours de cette séance, à savoir, l’Industrie pharmaceutique, le Transport et Matériel, logiciels et services informatiques qui ont gagné 5,20%, 3,22% et 0,12%, respectivement.

Le volume global des échanges de titres s’est élevé à plus de 216 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central.

La capitalisation boursière a atteint 561,73 milliards de dirhams, Itissalat Al-Maghrib (126,15 MMDH), Attijariwafa Bank (89,19 MMDH) et BCP (48,47 MMDH) réalisant les meilleures capitalisations de la journée.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Sothema (+5,94% à 1.748 DH), Stokvis Nord Afrique (+4,15% à 13,54 DH), CDM (+3,97% à 603 DH), CTM (+3,43% à 905 DH) et Colorado (+3,26% à 63 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Douja Prom Addoha (-9,92% à 11,62 DH), Wafa Assurance (-9,85% à 3.165 DH), Saham Assurances (-8,26% à 1.100 DH), Med Paper (-7,73% à 20,30 DH) et Cartier Saada (-7,29% à 31,80 DH).