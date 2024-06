Bpifrance, en partenariat avec la Délégation Interministérielle à la Méditerranée, a lancé le « Fonds Maghreb » pour renforcer l’internationalisation des entreprises françaises vers le Maroc, l’Algérie et la Tunisie.

Ce dispositif, officiellement inauguré le 12 juin 2024 par le Président de la République, Emmanuel Macron, lors du Forum Ancrages, vise à soutenir l’entrepreneuriat et la création de liens entre la France et l’Afrique.

Le Fonds Maghreb, doté d’un budget de 100 millions d’euros sur la période 2024-2027, proposera des solutions d’investissement, de financement, de garantie, et d’accompagnement pour les entreprises des secteurs de l’industrie, de l’énergie, de l’agriculture et de la pharmaceutique en partenariat avec des acteurs locaux du Maghreb.

Annoncé initialement par le Président le 27 juin 2023 à Marseille, ce fonds offre un parcours intégré pour accompagner les projets des startups, PME et ETI françaises. Il inclut un large éventail de solutions de financement et de garanties issues du continuum à l’export de Bpifrance, ainsi qu’un soutien à l’investissement pour des projets de développement tels que la création de filiales, la croissance externe, et les joint-ventures.

En collaboration avec des partenaires du Maghreb, ce dispositif vise à valoriser les écosystèmes des deux rives, facilitant la réalisation de contrats commerciaux et l’ancrage territorial des entreprises françaises dans la région.