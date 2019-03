RCI Finance Maroc a clôturé avec succès une émission de Bons de Société de Financement (BSF) de 400 millions de Dirhams à un taux de 3,04% dont la souscription a eu lieu le 13 mars 2019. Cette opération constitue la plus importante et la moins chère jamais réalisée par la société sur cette maturité.

L’émission a attiré un livre d’ordres de 8,4 milliards de Dirhams et a été sursouscrite plus de 21 fois. RCI Finance Maroc remercie l’ensemble des investisseurs, qui ont ainsi démontré leur confiance dans la solidité financière de l’entreprise et leur capacité à accompagner durablement sa croissance.

RCI Finance Maroc a bénéficié de conditions de marché favorables, adossant son opération à un cours des Bons du Trésor (BDT) à 3 ans de 2,54%. L’annonce d’une fourchette de spread et la méthode d’adjudication choisie ont permis de resserrer le spread de l’opération à 50 bps, un niveau benchmark sur le marché, en ligne avec le positionnement de la société, leader du financement automobile au Maroc.

Cette opération, la seconde depuis la restructuration et le doublement du plafond du programme BSF opérés en novembre 2018, permet à RCI Finance Maroc d’atteindre un encours BSF supérieur à 1,6 milliards de Dirhams. Elle conforte ainsi la stratégie de l’entreprise de porter le poids du refinancement de marché à un tiers de son endettement au cours de l’année 2019.

La maturité de 36 mois, supérieure à la duration moyenne du portefeuille de financements de la société, vient conforter la position de liquidité de RCI Finance Maroc, en cohérence avec sa politique de maîtrise du risque de liquidité en disposant de passifs d’une maturité supérieure à ses actifs.

Les ressources levées à l’occasion de cette émission seront directement investies dans les offres de financements et services des marques Renault et Dacia à destination des particuliers, des entreprises et des concessionnaires du Groupe Renault au Maroc.

Créée en 2005, RCI Finance Maroc est filiale à 100% du groupe RCI Bank and Services (filiale à 100% de Renault). Le Groupe RCI Bank and Services propose des solutions financières et des services pour faciliter l’accès à la mobilité automobile des clients de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. En 2018, le Groupe a réalisé la meilleure performance de son histoire avec un montant de nouveaux financements de 20,9 milliards d’euros et un résultat avant impôts de 1 215 millions d’euros.

L’émission réalisée le 13 mars 2019 par RCI Finance Maroc entre dans le cadre d’un programme d’émission de Bons de Société de Financement de 2 milliards de Dirhams ayant reçu un visa de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux (AMMC) en novembre 2018. Le syndicat de placement était constitué de BMCI (chef de file) et Société Générale.

IM