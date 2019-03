Le groupe énergétique ENGIE a décidé d’aligner ses activités et son organisation au Maroc afin de permettre aux entreprises et aux collectivités locales une transition énergétique compétitive, a annoncé le groupe dans un communiqué.

Au cours des trois dernières années, le groupe s’est profondément transformé en concentrant son développement sur trois activités : le gaz, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, tout en prenant des positions fortes sur des activités innovantes comme la mobilité verte et les réseaux intelligents, précise-t-on de même source.

Cette transformation a permis à ENGIE de renouer avec une croissance organique et de s’imposer comme leader de la transition énergétique compétitive, ajoute le communiqué.

Et de préciser que cette approche fait également partie de la nouvelle organisation d’ENGIE Afrique, qui se concentre sur un développement par métiers afin de répondre aux besoins en constante évolution des parties prenantes, entreprises et clients, et qui permettra d’être davantage axée sur les activités et résultats.

Philippe Miquel, précédemment en charge d’ENGIE Afrique de l’Ouest et Centrale, sera responsable du déploiement de cette stratégie, qui vise à accélérer le développement des solutions clients au Maroc, fait savoir la même source.

IM