Infomédiaire Maroc – Mediterrania Capital Partners (MCP), la société de capital-investissement dirigée cofondée par Saâd Bendidi, axée sur les investissements de croissance pour les PME d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne, annonce l’acquisition à travers son 3ème fonds (MC III) aux côtés de DEG, Proparco et South Suez, d’une participation dans “Travaux Généraux de Construction de Casablanca (TGCC)”, le 1er entrepreneur général spécialisé dans la construction et les travaux au Maroc et en Afrique subsaharienne.

Pour les responsables de MCP, ‘‘TGCC représente ce que nous considérons comme une entreprise à fort potentiel de croissance dans un marché de la construction, opérant dans les pays ayant besoin de méga infrastructures et où l’investissement privé est sur une tendance de hausse’’.

Pour rappel, fondé en 1991 par Mohammed Bouzoubaa, TGCC est présent au Maroc et en Afrique subsaharienne à travers ses filiales au Gabon et en Côte d’Ivoire. Leader marocain dans l’industrie de la construction au Maroc, l’entreprise emploie plus de 8 200 personnes.

Rédaction Infomédiaire