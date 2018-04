Infomédiaire Maroc – Eagle Hills, société privée d’investissement et de développement immobilier et hôtelier, a annoncé avoir procédé à la signature du contrat de réalisation des travaux des lots techniques, façades et finitions du projet. Le contrat a été signé avec un groupement de 3 entreprises : SGTM, Cegelec et Aeria 2A.

Et dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc, M’Hammed El Merini, DG d’Eagle Hills Morocco, a déclaré que ‘‘la signature du contrat de réalisation des travaux des lots techniques, façades et finitions de l’Hôtel et des Résidences Fairmont La Marina Rabat-Salé est la dernière étape de réalisation complète de ce projet qui viendra à la fois renforcer la capacité d’accueil touristique de la ville avec une offre très qualitative de 186 unités et inaugurer le modèle de la résidence adossée dans la région avec 88 appartements meublés dans la plus pure tradition des résidences Fairmont’’.

‘‘Nous sommes très heureux d’avoir été choisis par Eagle Hills pour collaborer dans le cadre d’un projet d’envergure que celui de l’hôtel et des Résidences Fairmont – La Marina Rabat-Salé’’, a déclaré de son côté Ali Kabbaj, DG Délégué de SGTM.

‘‘L’hôtel et les Résidences Fairmont La Marina Rabat-Salé forment un programme d’exception auquel nous sommes fiers de contribuer avec le meilleur de notre savoir-faire’’, a indiqué Ahmed Rahmani, DG de Cegelec.

‘‘Participer aux travaux d’achèvement de l’hôtel et des Résidences Fairmont La Marina Rabat-Salé est une excellente nouvelle pour l’entreprise. Nous sommes convaincus que ce projet saura marquer durablement La Marina Morocco’’, a précisé Tayeb Khiyari, DG d’Aeria 2A.

Les travaux de construction des Résidences Fairmont La Marina Rabat-Salé ainsi que l’hôtel 5 étoiles de luxe avancent dans le respect des délais tracés, et devraient ouvrir en 2019. Les futurs acquéreurs des Résidences Fairmont La Marina Rabat-Salé bénéficieront de services de conciergerie, d’un salon exclusif pour les propriétaires, d’un accès aux installations de l’hôtel, ainsi que de services à la carte incluant les repas dans la résidence, la restauration, le nettoyage et le transport privé.

En plus des avantages et privilèges sur site, les propriétaires de Résidences Fairmont La Marina Rabat-Salé recevront une reconnaissance VVIP dans le réseau mondial d’hôtels de la chaîne Accor. Il est à signaler que les Résidences Fairmont La Marina Rabat-Salé ont connu une forte demande et sont toujours en cours de commercialisation.

Rédaction Infomédiaire