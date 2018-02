Infomédiaire Maroc – La relance du secteur de la construction a été au centre d’entretiens entre le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdelahad Fassi Fihri, et des organisations professionnelles (Fédération Nationale du Bâtiment et Travaux Publics – FNBTP – et Fédération Marocaine du Conseil et de l’Ingénierie – FMCI).

Et à cette occasion, un projet de contrat-cadre a été présenté au ministre visant le développement à moyen terme de l’ingénierie et des entreprises de BTP. Cette vision s’articule autour de la promotion d’une entreprise compétitive, créatrice de valeur, innovante et citoyenne, qui concrétise les besoins du pays.

A noter que, à l’issue de cette réunion, le ministre a demandé aux 2 fédérations de lui communiquer un mémorandum résumant leurs préoccupations, en vue d’élaborer une feuille de route pour poursuivre la coopération avec les entreprises du BTP et mettre en place une culture d’excellence dans le domaine de l’ingénierie.

Rédaction Infomédiaire