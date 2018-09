Infomediaire Maroc – Après plusieurs mois de mobilisation, Ménara Holding a inauguré, à Marrakech, l’Académie Ménara, un centre de compétence-pilote dédié aux industries de la construction.

En ligne avec la vision royale en matière d’emploi et de formation des jeunes, Académie Ménara concrétise sa volonté de contribuer, d’une part à la montée en compétence de l’industrie du BTP, d’autre part de renforcer le capital humain du secteur en dotant les jeunes apprenants de compétences pointues, aussi bien sur le plan technique que managérial.

Développée en accord avec les orientations du Ministère de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle, Académie Ménara découle de la vision stratégique de Ménara Holding. A la lumière d’un diagnostic détaillé de son capital humain, Ménara Holding a souhaité apporter des réponses concrètes et pragmatiques au besoin en formations techniques du groupe et de manière plus élargie, à l’ensemble du secteur.

A travers ses formations diplômantes et continues, l’Académie Ménara entend donc doter le secteur de profils qualifiés, responsabilisés et prêts pour l’emploi. L’Académie Ménara propose également du conseil et de l’accompagnement aux organisations souhaitant piloter leurs performances organisationnelles.

‘‘Académie Ménara est une ambition, celle de contribuer à la formation des compétences marocaines à travers la création d’une Académie métiers comptant parmi les meilleures formations techniques du Royaume. Première académie spécialisée dans les industries du BTP, Académie Menara entend bien se propulser en université pluridisciplinaire d’ici 2025’’, précise Mohamed Zahid, PDG de Ménara Holding.

Rédaction Infomediaire.