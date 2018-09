Infomediaire Maroc – L’assemblée générale annuelle de l’association «MBA Ponts Alumni Morocco» a élu un nouveau bureau qui sera présidé, cette fois-ci par une femme en la personne de Radia Chmanti Houari et ce, pour la période 2018-2020.

Radia Chmanti Houari est lauréate de la 7ème promotion de la prestigieuse école. Elle cumule plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique et a eu pendant 12 ans à assumer avec brio des postes de direction générale. Son leadership, la diversité et l’engagement des membres de son équipe sont les clés de succès pour accomplir sa mission.

Le nouveau bureau de l’association se compose comme suit :

Rachid Ezzikhe, Vice-Président

Abdesselam El Omari, Vice-Président

Saad Dalil, Secretaire Général

Jamila Hadri, Secretaire Général Adjoint

Issam Fenjiro, Trésorier

Essani Amine, Trésorier Adjoint

Myriam Bahri, Membre Executif

Zouheir Lakhdissi, Membre Executif

Abdelkader hida, Membre Executif

Errahmani Abdelghani, Membre Executif

Fouad Harraze, Membre Executif

Mahdi Lamrani, Membre Executif

Said Hmani, Membre Executif

Aicha Kouraich, Membre Executif

Le nouveau programme «Les Ponts vers l’Excellence» présenté par le nouveau bureau a pour objectif de créer de la valeur pour les membres et pour la communauté et repose sur 3 piliers à savoir : Connect, Grow and Give Back.

Pour rappel, l’association MBA Ponts Alumni Morocco, a été créée en 2000 et compte aujourd’hui plus 1 000 lauréats et 19 promotions.

Rédaction Infomediaire.