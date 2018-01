Infomédiaire Maroc – Les chantiers tous azimuts lancés par le Maroc positionnent le Royaume comme le pays d’Afrique le plus attractif en 2017, selon l’Observatoire Intermat du BTP.

Une 1ère place qui s’explique par la création programmée de plus de 15 villes nouvelles d’ici 2035 et des besoins croissants en équipements de construction, évoquant notamment ‘‘le Plan Maroc Rail et le Plan Tramways, qui sont les masters plans qui permettront au Royaume de promouvoir la mobilité durable et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de l’énergie’’.

D’ici 2035, l’organisme professionnel des BTP, estime des projets d’investissements dans le secteur du bâtiment pour plus de 14,6 milliards d’euros à travers le pays. Avant de lister les projets-phares des années à venir : ‘‘la Cité Mohammed VI Tanger Tech qui mobilise un investissement initial de 1 milliard de dollars et de 10 milliards de dollars dans dix ans, et le chantier de la ligne LGV Tanger-Casablanca, ainsi que le méga projet Nador West Med (Nador Med), le futur port marocain de transbordement pétrolier’’.

Rédaction Infomédiaire