La première édition de la Journée Régionale du Bâtiment a été organisée, mardi à Fès, sous le thème « l’innovation dans le secteur du bâtiment: enjeux et perspectives ».

Organisée à l’initiative de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), cette journée a été l’occasion de mettre la lumière sur les dernières avancées technologiques et les idées novatrices dans le domaine de la construction.

La journée régionale qui s’est déroulée au Centre de Formation dans les Métiers du Bâtiment à Fès (CFMB), a réuni des experts de renom ainsi que des acteurs clés de l’industrie du bâtiment. Ces derniers ont partagé leurs connaissances et leurs points de vue sur les défis et les opportunités liés à l’innovation dans le secteur du bâtiment en présence des jeunes.

S’exprimant à cette occasion, le directeur du Complexe de Formation Bâtiment de Fès, Abdelghani El Idrissi a souligné que cette journée a constitué un espace d’échange et d’ouverture sur l’écosystème socio-économique afin d’apporter les éléments de réponse aux différentes questions relatives aux perspectives des métiers, à la dynamique de l’emploi et à l’évolution du marché. Cet évènement a été « une occasion de partager avec les professionnels du secteur les compétences, les initiatives et la créativité des stagiaires à travers l’exposition des réalisations et des projets de fin de formation », a-t-il fait savoir.

Il a été marqué, par ailleurs, par la présentation d’un exposé sur les innovations dans le secteur du Bâtiment, notamment la composante relative à l’isolation sismique. L’accent a été mis sur l’importance des mesures antisismiques dans l’architecture des bâtiments et sur les principaux événements sismiques enregistrés au Maroc.

Au menu de cette journée, figurait également une compétition entre les stagiaires de l’OFPPT de la région (Fès, Meknès et Taza), qui ont présenté leurs projets innovants dans le domaine du bâtiment. Les participants ont, ainsi, eu l’occasion de faire valoir leurs idées, leurs talents et leur créativité.

Un concours de réalisation de projet en plomberie sanitaire a été également organisé, lequel a mis en valeur les compétences techniques des participants dans ce domaine. Dans le cadre de cette journée, une visite a été effectué au Centre de Financement et d’Accompagnement des Jeunes Entrepreneurs relevant de la Fondation Mohammed 6 de Soutien à l’Entrepreneuriat. Cette visite a permis aux participants de découvrir les opportunités de financement et d’accompagnement offertes aux jeunes entrepreneurs dans le secteur du bâtiment.

À la fin de cette rencontre, il a été procédé à la remise des prix aux projets gagnants, en reconnaissance de leur contribution à l’innovation et à l’avancement du secteur du bâtiment.

Cette journée est organisée en partenariat avec la Fondation Mohammed 6, l’Université Privée de Fès (UpF), la municipalité de Fès-Saiss, la Fédération Nationale du BTP.