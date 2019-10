Le solde du budget de l’Etat au titre de l’année 2020 (hors produits des emprunts et hors amortissement de la dette publique à moyen et long termes) est de 71 541 067 000 dirhams, selon la note de présentation du projet de loi de finances (PLF-2020). Cette dernière fait ressortir que les besoins résiduels de financement de la loi de finances s’élèvent à plus de 41,8 milliards de dirhams (MMDH), en augmentation de 61,42% par rapport à l’année 2019.

S’agissant des charges du budget de l’Etat, elles atteignent près de 488,6 MMDH en 2020, dont un montant de plus de 8,1 MMDH au titre des dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, fait savoir la même source, précisant que la somme totale des charges (hors lesdites dépenses) s’élève à 480,4 MMDH, en hausse de 10,98% comparativement avec l’exercice 2019.

Pour ce qui est des ressources, elles se chiffrent à 446,7 MMDH, dont 8,1 MMDH au titre des recettes objets de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, fait savoir la note, ajoutant que le total net de ces ressources est de 438,6 MMDH, en évolution de 7,76% par rapport à l’année en cours.