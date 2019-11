La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, à fin octobre 2019, un déficit budgétaire de 39 milliards de dirhams (MMDH) contre 33,4 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 4,4MMDH dégagé par les CST et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques d’octobre 2019. De leur côté, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 202,9 MMDH à fin octobre 2019 contre 190,1 MMDH un an auparavant, en hausse de 6,7%, sans tenir compte du versement en 2018 de 24 MMDH effectué à partir du « Compte spécial des dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe » au profit du budget général, relève la TGR. Compte tenu de ce versement, les recettes ordinaires brutes ont enregistré une baisse de 5,3%, fait savoir la même source. La TGR explique ce résultat par la hausse des impôts directs de 2,6%, des impôts indirects de 5,4% et des droits d’enregistrement et de timbre de 2,2%, conjuguée à la baisse des droits de douane de 1,2% et des recettes non fiscales de 41%.