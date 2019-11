Une cérémonie d’installation des chaires extraordinaires de la sociologue Fatima Mernissi et de la philosophe mexicaine Graciela Hierro, a eu lieu à l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), avec pour objectif de créer un espace institutionnel pour l’enrichissement et la diversification des activités d’enseignement, d’intégration et de rayonnement universitaire. Lors de cette rencontre scientifique, à laquelle ont assisté notamment l’ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar, la directrice du Centre de recherche et d’études sur l’égalité du genre de l’UNAM, Ana Buquet Corleto, et le chef de département de langue et littérature espagnole à l’université Mohammed V, Mustapha Ouzir, un hommage à été rendu à l’éminente sociologue et écrivaine marocaine et aux œuvres de cette grande figure de la sociologie et de la lutte pour les droits des femmes.