La situation provisoire des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 5,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai dernier contre 5,9 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).

Cet excédent tient compte des dépenses d’investissement de 3,3 MMDH et d’un solde positif de 75 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de mai 2019. Le bulletin fait également état d’une augmentation des recettes ordinaires des collectivités territoriales de 1,8% à 16,9 MMDH et des dépenses ordinaires de 5,2% à 8,6 MMDH.