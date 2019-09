La marque de chaussures Bata signe son grand retour au Maroc avec l’ouverture de deux magasins à Tanger et Fès, dans les centres commerciaux Socco Alto et Borj Fez. Et la société Albega, propriétaire de la marque, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin avec 2 autres ouvertures prévues d’ici la fin de l’année, à Rabat et Casablanca. Pour rappel, la marque Bata est présente dans plus de 70 pays avec 5 300 magasins et écoule 220 millions de paires de chaussures par an.