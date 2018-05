Infomédiaire Maroc – C’est une 1ère. Une délégation d’hommes d’affaires britanniques se rendent dans les provinces du sud. Une mission business pilotée par la Chambre de Commerce Britannique au Maroc (Britcham) et le Groupe OCP. Objectif pour le géant mondial des phosphates : diversifier ses fournisseurs et contribuer au développement économique du Sahara marocain.

2 ans après le lancement d’un vaste programme national d’investissement de 77 milliards de dirhams dans les provinces du sud, de grands opérateurs britanniques prospectent, à Laâyoune, les opportunités d’affaires avec l’OCP. Une initiative qui témoigne de l’attrait grandissant des entreprises étrangères pour le Sahara.

Spécialisées dans l’ingénierie, la construction, la fabrication métallique, la production d’énergie renouvelable ou la gestion de l’eau et de l’environnement, ces entreprises britanniques vont effectuer un road show de trois jours, du 2 au 5 mai au Maroc. Au programme : des rencontres internes à la Britcham de Casablanca, la rencontre de hauts responsables du Groupe OCP, une visite de la plate-forme industrielle de Jorf Lasfar, et une visite des opérations de Phosboucraa, filiale du Groupe OCP dans la région de Laâyoune. Cette rencontre

est également l’occasion de présenter l’impact positif des opérations de Phosboucraa et les actions menées par la ‘‘Fondation Phosboucraa’’ en faveur du développement socio-économique de la région.

Le poids de cette mission business est significatif. Les entreprises britanniques sélectionnées par la Britcham représentent un chiffre d’affaires cumulé de plus de 2 milliards et demi de livres sterling (près de 35 milliards de dirhams). Elles sont, pour la plupart, des sociétés leaders sur le marché britannique ou européen. C’est le cas de CDE Global, 1ère société d’équipement de traitement par voie humide au monde pour le sable et les granulats ; mais aussi MMD Mineral Sizing, multinationale spécialisée dans la conception-fabrication d’équipement et services de calibrage pour l’industrie minière, métallurgique et autres industries.

Cette visite est la 2ème du genre organisée par la Britcham et l’OCP après celle de l’an dernier qui s’était concentrée sur le site de Jorf Lasfar et la plate-forme minière de Khouribga. Elle s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement de 21 milliards de dollars (2008-2025) du Groupe OCP. Un programme où le leader mondial des phosphates diversifie ses fournisseurs. Elle intervient également au moment où les autorités britanniques viennent d’annoncer le déblocage de 3 milliards de livres sterling pour soutenir les entreprises désirant exporter leurs produits ou s’installer au Maroc.

Pour Ilham Bennis, DG de la Britcham, ‘‘cette 2ème mission témoigne de l’engagement de la Chambre de Commerce Britannique au Maroc à apporter un soutien et un accompagnement sur mesure aux entreprises marocaines et britanniques qui cherchent des opportunités d’affaires’’. Depuis septembre 2016, la Britcham a œuvré à identifier des grandes entreprises britanniques capables de répondre aux exigences et aux besoins du groupe OCP.

