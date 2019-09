LafargeHolcim (LH) Maroc a organisé, cette semaine à Casablanca, une rencontre inédite avec ses fournisseurs sur le thème : “Ensemble pour un partenariat durable.” Plus de 100 fournisseurs ont été accueillis au Smart Construction Lab, le centre de recherche et d’innovation de LH Maroc, pour un échange sur les éléments clé d’un partenariat durable : transparence, digitalisation des process, respect des engagements et innovation ont été au cœur des débats.

Et à cette occasion, Lafarge Holcim Maroc a annoncé le lancement du portail en ligne ‘‘LH Suppliers’’ et un bureau d’ordre a été entièrement digitalisé pour un traitement plus rapide et efficace.