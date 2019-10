Le Groupe OCP planche actuellement sur la transformation des rejets des minerais de phosphate en papier. Le leader mondial des phosphates et dérivés sera donc très prochainement un producteur et exportateur mondial de papier.

Le procédé ; hautement écologique et rentable, qui devrait être utilisé en lieu et place des milliers d’arbres abattus dans le monde pour produire du papier, en serait effectivement à un stade avancé. ‘‘L’OCP s’est inspiré de la Chine où des usines ont déjà commencé à produire du papier à partir de la pierre.

C’est donc en collaboration avec des laboratoires partenaires, spécialement chinois, que nous avons compris comment transformer les rejets des minerais de phosphate en papier.

Les essais en laboratoires que nous avons effectués sont prometteurs et nous pensons qu’à court terme, ces recherches seront affinées et définitivement validées pour aller en phase d’industrialisation’’, explique Rachid Boulif, Directeur de la Recherche du Groupe OCP, cité par Les Eco. Et par court terme, Boulif pense à deux à trois années. A suivre !