Le Maroc a pour ambition d’intégrer en 2020 le club des 20 premiers réseaux ferrés dans le monde, a indiqué, à Rabat, le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara.

Tel qu’il ressort du dernier rapport du World Economic Forum (WEF), le positionnement du Maroc dans l’échiquier international et régional en est la meilleure consécration, a fait savoir Amara, à l’ouverture de la 5ème édition du Congrès mondial sur la formation ferroviaire, soulignant que le capital humain demeure l’essence et la clé de voute de réussite et se situe au fond de la profonde mutation que connaît le secteur du transport.

Et de poursuivre que cette mutation s’inscrit en droite ligne avec les orientations du Royaume retenues sous la conduite du Roi Mohammed VI, faisant de l’éducation-formation, le cheval de bataille de la dynamique de développement du Maroc pour renforcer sa compétitivité et sa place dans la scène régionale et internationale.

Le ministre a, en outre, mis en exergue le tournant historique que vit le mode ferroviaire marocain suite à la concrétisation d’importants programmes d’investissement pour lesquels le Maroc a mobilisé plus de 70 milliards de dirhams entre 2008 et 2018 et ont été couronnés par l’avènement du train à grande vitesse « Al Boraq », constituant une réalisation de fierté nationale.