CaptureDoc, intégrateur de solutions de robotisation et de transformation digitale documentaire, s’implante au Maroc en tant que nouvelle société du Groupe Outsourcia.

En proposant un ensemble de services d’automatisation intelligente (Capture cognitive multicanale, Robotic Process Automation, Gestion électronique de documents, Signature électronique, Impression intelligente…) au sein d’une seule et même plateforme évolutive : Kofax Total Agility, CaptureDoc accompagne les sociétés dans la digitalisation de leurs flux documentaires et dans la refonte de leurs processus métiers, un vaste défi lié au traitement intensif d’informations, générant une réduction des coûts des tâches manuelles à faible valeur, une réduction des erreurs et enfin une amélioration de l’engagement client.

CaptureDoc, est le représentant exclusif au Maroc et en Afrique francophone des solutions Kofax, leader mondial dans les solutions de RPA et de capture cognitive. Les experts marocains certifiés de CaptureDoc assurent ainsi le design, l’implémentation, la customisation et le support des technologies de ces solutions notamment dans les secteurs banques, assurances, et télécoms.

Selon Youssef CHRAIBI, Président du groupe OUTSOURCIA : « L’Écosystème digital marocain est sur le point d’amorcer un grand nombre de ruptures technologiques, aussi bien dans sa gouvernance que dans son exécution. L’enjeu est d’anticiper ces mutations et d’accompagner les entreprises dans l’accélération de l’économie numérique. L’ambition est claire : faire de la révolution digitale globale, reposant notamment sur l’intelligence artificielle, un levier stratégique de compétitivité et d’excellence opérationnelle pour les entreprises ».

Yacine RAHMOUN, Fondateur de CaptureDoc, explique : « Les technologies telles que la signature électronique, la capture mobile et les expériences utilisateurs conversationnelles sont bien plus que de simples interfaces numériques sans contact. Ces solutions sont au service d’une économie évolutive et hautement distribuée. Certes accélérées dans ce contexte de distanciation sociale, ces nouvelles pratiques opérationnelles vont durablement s’institutionnaliser. Pour tout acteur qui tente de digitaliser ses processus, tout en stimulant sa demande, CaptureDoc se positionne comme un partenaire de cette automatisation au service de nouvelles expériences numériques ».

A l’occasion de ce lancement, Capture Doc organise en collaboration avec le Consulat Général des Etats-Unis à Casablanca, service commercial, et son partenaire Kofax, ce jeudi 9 juillet à 15h, un Webinar sur la signature électronique. Au programme : numérisation et automatisation des processus de bout en bout, réduction des coûts opérationnels et études de cas concrets.