Une forte vague de chaleur est attendue mardi et mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures oscillant entre 38°C et 49°C, alerte mardi la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin spécial.

Ainsi, des températures allant de 47 à 49°C sont attendues mardi à Sidi Kacem, Sidi Slimane, Sidi Bennour, Settat, Kelaat Sraghna, Rehamna, Youssoufia, Chichaoua, Marrakech, Fquih Ben Saleh, Taroudant, Tata, Assa Zag, Guelmim, Smara et à l’intérieur de Safi et d’Essaouira, et mercredi à Taroudant, Smara et l’intérieur de Boujdour, Oued Eddahab et Aousserd, indique la DGM.

Des températures allant de 42 à 46°C concerneront, mardi, les provinces de Berrechid, Benslimane, Tanger-Asilah, Kenitra, Larache, Skhirate-Temara, Salé, Ouezzane, Chefchaouen, Khemisset, Khouribga, Fès, Meknes, Taounate, Moulay Yaacoub, Agadir Ida Outanane, Chtouka Ait Baha, Sidi Ifni, Tiznit, Khenifra, Beni Mellal, Azilal, Errachidia, Zagora, Boujdour, Oued Eddahab, Aousserd et l’intérieur d’El Jadida et Tan-Tan, ajoute le communiqué.

Des températures variant entre 38 et 41°C seront attendues, mardi, à Rabat, Nouacer, Nador, Taourirt, Oujda, Jerada, Driouech, Taza, Guercif, Boulemane, Figuig, El-Hajeb, Ifrane, Ouarzazate, Inzegane Ait Melloul, Laayoune.

Mercredi, des températures oscillant entre 43 et 47°C sont prévues à Assa Zag, Guelmim, Tata, Sidi Ifni, Marrakech, Rehamna, Kelaa Sraghna, Fquih Ben Saleh, Zagora, Settat, Khouribga, Beni Mellal et Taounate, tandis que des températures variant entre 38 et 42°C intéresseront les provinces de Ouezzane, Chefchaouen, Taza, Guercif, Oujda, Nador, Driouech, Taourirt, Boulmane, Sefrou, Fes, Meknes, Moulay Yaacoub, Sidi Kacem, Khemisset, Khenifra, Ifrane, Ben Slimane, Youssoufia, Azilal, Chichaoua, Essaouira, Ouarzazate, Errachidia, Chtouka Ait Baha, Tiznit et Laayoune.

la DGM souligne, en outre, que les températures varieront mardi entre 34/38°C sur les côtes atlantiques Nord et Centre, tandis que le Sud-est et le Sud du pays connaîtront une persistance du temps chaud le reste de la semaine.