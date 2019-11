Une forte délégation marocaine se trouve actuellement à Johannesburg, où se tient la deuxième édition de l’Africa Investment Forum (IAF-2019), l’occasion de présenter aux investisseurs africains et internationaux les atouts du Royaume, mais surtout son apport aux efforts de développement économique dans le continent. Lors de cette journée d’ouverture de ce Davos africain, les membres de la délégation marocaine ont tenu une série de rencontres avec des officiels de plusieurs pays notamment africains, des représentants d’organismes de financement et de grandes entreprises publiques et privées ainsi que des délégués de fonds souverains, d’investissement et de pension. L’attractivité du Royaume qui ne cesse de se confirmer à la faveur des réformes mises en œuvre durant les deux dernières décennies a été au centre des entretiens. La délégation marocaine lors de l’AIF-2019 est composée de représentants de l’Agence marocaine de l’énergie solaire (MASEN), du Groupe OCP, du groupe Attijariwafa bank, de Ithmar Capital, de la CGEM, de Casablanca Finance City (CFC), de Diana Holding et de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements des Exportations (AMDIE) ainsi que du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.