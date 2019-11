Le holding public Al Omrane investira plus de 16,1 milliards de dirhams (MMDH) sur la période 2020-2022. Ce montant ira essentiellement aux nouvelles mises en chantiers et à l’achèvement des projets de construction des logements. Pour rappel, le groupe dirigé par Badr Kanouni cumule, à fin 2018, un stock de produits finis estimé à 17,5 MMDH en valeur brute dont 11,51 MMDH dépendent du groupe et 6,08 MMDH de ses partenaires. A noter qu’un projet de contrat-programme du holding avec l’Etat est en cours d’élaboration.