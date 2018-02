Infomediaire Maroc – L’Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc (AFEM) organise, les 2 et 3 mars prochain à Marrakech, sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, la 3ème South Economic Women Initiative (SEWI).

Cette rencontre, qui réunit des femmes chefs d’entreprises du Maroc et du monde, est un espace de rencontre afin d’encourager le partage d’expériences et être au contact d’experts spécialisés dans le développement de l’entrepreneuriat.

40 femmes entrepreneurs du monde, intervenant dans les secteurs des nouvelles technologies, de la finance, de l’industrie, de la communication, de l’enseignement…, prendront part à cet événement.

Elles représentent plus de 20 pays en Amérique du Nord (USA et Canada), en Afrique (Sénégal, Mali, Afrique du Sud, Gabon, Côte d’Ivoire), au Moyen-Orient (Jordanie et EAU) et en Europe.

Rédaction Infomediaire.