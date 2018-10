Infomédiaire Maroc – Les résultats 2018 des classements des business schools dans le monde viennent d’être annoncés à Dubrovnik, Croatie par l’Eduniversal Worldwide Business School Ranking lors de la convention annuelle.

Au Maroc, ESCA Ecole de Management est à nouveau classée 1ère business school à l’échelle nationale.

L’enquête visant, chaque année, à désigner les meilleures écoles de commerce dans 154 pays fait appel à plus de 1 000 doyens et directeurs des meilleures universités et écoles supérieures dans le monde pour participer à l’identification des meilleures écoles de commerce dans ces pays. Les résultats de cette enquête tenue par Eduniversal, l’agence internationale d’évaluation des formations d’enseignement supérieur, sont annoncés chaque année lors d’une convention mondiale en présence des directeurs et doyens venant du monde entier.

Ce classement permet principalement aux étudiants et aux acteurs académiques d’évaluer le rayonnement international des meilleures institutions au niveau mondial. L’enquête intègre aussi la qualité des partenariats et l’avis d’un comité scientifique composé d’experts internationaux indépendants.

Cette année, les résultats de l’enquête 2018 ont été annoncés à Dubrovnik en Croatie le 19 Octobre 2018.

Pour la 7ème année, ESCA Ecole Management apparaît au Top des business schools marocaines, témoignant de l’excellence de son projet académique, de l’internationalité de ses parcours, de sa recherche dynamique et sa forte connectivité avec les entreprises.

Rappelons aussi que ESCA Ecole de management est également la 1ère business school indépendante à avoir obtenu la reconnaissance de l’Etat en Mars 2017.

Rédaction Infomédiaire