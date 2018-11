Infomédiaire Maroc – L’ESCA Ecole de Management, basée à Casablanca, a obtenu l’accréditation de l’Association for the Advancement of Collegiate Schools of Business (AACSB), une distinction internationale des écoles de commerce qui font preuve d’excellence de formation, a annoncé, lundi dans un communiqué cet organisme basé en Floride (Etats-Unis).

ESCA Ecole de Management devient la première école de commerce au Maroc et en Afrique francophone à obtenir l’accréditation internationale de cette Association qui constitue le réseau mondial le plus large dans le domaine de la formation au management des affaires.

« Nous félicitons l’ESCA et le doyen Thami Ghorfi d’être la première école de commerce au Maroc et en Afrique francophone à obtenir l’accréditation », a déclarée Stéphanie M. Bryant, vice-présidente exécutive et responsable des accréditations d’AACSB International, citée dans le communiqué.

« L’accréditation AACSB distingue les établissements qui ont mis l’accent sur l’excellence dans tous les domaines, notamment l’enseignement, la recherche, l’élaboration de programmes d’études et l’apprentissage des étudiants », a-t-elle rappelé.

Pour sa part, M. Thami Ghorfi, doyen de ESCA Ecole de Management, a affirmé que cette accréditation est « une reconnaissance internationale de la qualité des programmes et des professeurs d’ESCA, ainsi que de l’engagement de ses étudiants et de ses partenaires ».

« Cette prestigieuse accréditation est un gage de notre processus d’amélioration continue », a-t-il ajouté, assurant de la volonté de l’Ecole à « continuer de servir les entreprises de notre région pour améliorer leurs performances et se développer à l’international ».

Actuellement, 831 institutions réparties dans 54 pays et territoires disposent de l’accréditation AACSB. En outre, 187 institutions possèdent une accréditation AACSB supplémentaire pour leurs programmes de comptabilité.

