Infomediaire Maroc – La promotion des relations économiques et commerciales entre le Maroc et le Paraguay a été au centre d’une rencontre de travail qui a réuni, vendredi à Casablanca, la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Miriem Bensalah Chaqroun, et le ministre de l’Industrie et du Commerce du Paraguay, Gustavo Leite.

Cette rencontre, qui a connu la participation d’hommes d’affaires marocains opérant dans l’agroalimentaire, la finance, la distribution et l’immobilier, a été l’occasion de mettre en avant les opportunités d’investissement qui s’offrent aux deux communautés d’affaires dans divers secteurs, indique la CGEM dans un communiqué. Les 2 parties ont fait valoir que le Paraguay pourrait offrir au Maroc l’accès aux pays du Mercosur, tandis que le Royaume pourrait, quant à lui, constituer une porte d’entrée des marchés d’Afrique du Nord, d’Europe et du Moyen-Orient.

Par ailleurs, Bensalah Chaqroun et M. Leite ont souligné le rôle prépondérant des secteurs privés dans le développement du commerce et des partenariats économiques. La mise en place d’un conseil d’affaires bilatéral a également été discutée. A ce titre, il a été convenu de conduire prochainement une délégation d’hommes d’affaires marocains à Asuncion, en vue d’étudier les possibilités de partenariats.

Pour rappel, le Maroc et le Paraguay avaient signé, en 2016, plusieurs accords de partenariat portant, notamment, sur l’échange d’expertise dans le secteur du tourisme et la mise en place de programmes de coopération dans les domaines de l’énergie et du changement climatique.

