Infomédiaire Maroc – Le Cadastre Solaire, premier en son genre au niveau national et continental est une cartographie des toitures de bâtiments potentiellement aptes à accueillir des installations photovoltaïques. La ville de BenGuerir a été sélectionnée comme premier site du cadastre solaire qui couvrira toutes les villes du Royaume. Il permet d’avoir plusieurs informations sur le potentiel réel du photovoltaïque, notamment pour la basse tension, le secteur résidentiel et industriel. Le cadastre est accessible sous forme d’application en ligne d’évaluation du potentiel photovoltaïque : http://cadastresolaire.iresen.org/

Ce projet a été développé par l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) et le Green Energy Park de BenGuerir en collaboration avec le Laboratoire Géoscience de la Faculté des Sciences Ain Chock de l’Université Hassan II de Casablanca et l’Agence Urbaine de Kelaa des Sraghna.

Basé sur les systèmes d’informations géographiques (SIG), le cadastre solaire est un outil interactif représentant le potentiel photovoltaïque, calculé à partir d’algorithmes afin de simuler l’irradiation annuelle moyenne (KWh/m²/an) des toitures urbaines et rurales. Cet algorithme prend en considération plusieurs facteurs, dont la localisation géographique, l’altitude de la zone d’étude, la pente et l’orientation du site, l’effet de l’ombrage des bâtiments et du relief.

Dorénavant les administrations publiques, les entreprises et les particuliers peuvent identifier, grâce à un simple code couleur, si leurs toitures sont propices à l’installation de panneaux solaires et avoir une estimation du productible électrique. Un module de recherche avancée permet également d’identifier les bâtiments à fort potentiel solaire.

La deuxième région en cours de traitement est la ville de Casablanca et son cadastre solaire sera finalisé en Décembre 2018. Elle sera ensuite suivie des villes de Marrakech et de Rabat afin de couvrir tout le territoire à l’horizon fin 2019.

Rédaction Infomédiaire