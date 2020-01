Les internationaux marocains Achraf Hakimi et Hakim Ziyech ont été choisis dans l’équipe type de l’année 2019, lors de la 28è édition des CAF Awards qui s’est déroulée mardi à la station balnéaire égyptienne d’Hurghada.

Hakimi et Ziyech, qui évoluent respectivement au Borussia Dortmund (Allemagne) et Ajax Amsterdam (Pays bas), ont été retenus eu égard à leurs belles prestations avec leurs clubs et au sein de l’équipe nationale.

Voici, par ailleurs, l’équipe africaine type de l’année 2019 :

– Gardien de but : André Onana (Cameroun).

– Défense : Kalidou Koulibaly (Sénégal), Joël Matip (Cameroun), Achraf Hakimi (Maroc), Serge Aurier (Côte d’Ivoire).

– Milieu : Idrissa Gana Gueye (Sénégal), Riyad Mahrez (Algérie), Hakim Ziyech (Maroc).

– Attaque : Mohamed Salah (Egypte), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Sadio Mané (Sénégal)