Le Sénégalais Sadio Mané a été désigné meilleur joueur africain de l’année, tandis que le Wydad de Casablanca (WAC) a été sacré meilleur club africain, lors des CAF Awards 2022. Sadio Mané, qui évolue au club allemand du Bayern Munich, a reçu son trophée lors d’une cérémonie organisée jeudi soir au complexe Mohammed VI de football de Maâmoura (près de Salé).

L’international sénégalais était en concurrence avec l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) et son compatriote Edouard Mendy (Chelsea).

Dans la catégorie féminine, le titre a été remporté par la Nigériane Asisat Oshoala. La joueuse du FC Barcelone a décroché ce trophée devant la Camerounaise Ajara Nchout Njoya (Internazionale Milano) et la Zambienne Grace Chanda (BIIK Kazygurt).

Le prix du meilleur club africain a été glané par le WAC, vainqueur de la Ligue des Champions africaine aux dépens d’Al Ahly d’Egypte. Le club Rouge et blanc a devancé la Renaissance Berkane, qui a remporté la Coupe de la Confédération africaine de football et Al Ahly.

De son côté, le sélectionneur de l’équipe du Sénégal, Aliou Cissé, a été désigné meilleur entraineur africain en 2022. Cissé, qui a réussi l’exploit de remporter la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021) avec le Sénégal, a devancé l’entraineur du Wydad Casablanca, Walid Regragui et l’ancien sélectionneur d’Egypte, Carlos Queiroz.

Côté dames, le prix de la meilleure entraineur est allé à la Sud-africaine Desiree Ellis, qui a devancé Bruce Mwape (Zambie), Jerry Tshabalala (Mamelodi Sundowns) et le sélectionneur de l’équipe nationale féminine du Maroc, Reynald Pedros.

Le football sénégalais s’est illustré également avec la consécration de la sélection sénégalaise comme meilleure équipe nationale masculine de l’année. Dans la catégorie féminine, l’équipe organisatrice des CAF Awards 2022 a revu le processus de sélection pour cette importante catégorie, en raison de l’absence d’une compétition féminine majeure au cours de la période considérée. La Coupe d’Afrique des Nations féminine Maroc-2022 sera prise en compte comme l’un des critères pour désigner un lauréat digne du statut du prix et du football féminin en général, avait indiqué la CAF.

Le nom du lauréat sera annoncé le 23 juillet 2022 à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine, entre l’équipe nationale du Maroc et son homologue sud-africaine.

Chez les jeunes, la Ghanéenne Evelyn Badu a été désignée meilleure jeune joueuse devant Doris Boaduwaa (Ghana & Sekondi Hasaacas Ladies) et la Marocaine Yasmine Zouhir (AS Saint-Etienne/France).

Dans la catégorie masculine, c’est le Sénégalais Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) qui a été plébiscité meilleur jeune joueur devant le Tunisien Hannibal Mejbri (Manchester United) et l’Ivoirien Karim Konate (RB Salzburg).

Par ailleurs, le but marqué par le Sénégalais Pape Ousmane Sakho a été désigné meilleur but de l’année.

La cérémonie des CAF Awards a été marquée par la présence du président de la Confédération africaine de football, M. Patrice Motsepe, le président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fouzi Lekjaa, le conseiller de SM le Roi, M. André Azoulay, le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, M. Chakib Benmoussa, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, M. Mehdi Bensaid, en plus des membres du bureau exécutif de la CAF et des stars du football africain.