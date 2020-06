La charge globale de compensation au titre des subventions à la consommation s’est élevée à près de 5,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des quatre premiers mois de 2020 contre 4,64 MMDH durant la même période un an auparavant, ressort-il du dernier bulletin d’information de la Caisse de compensation.

Le bulletin fait également ressortir que le paiement des encours des dossiers de subvention des produits gaz butane et sucre, arrêté à fin mai, a totalisé près de 2,2 MMDH, dont 1,7 MMDH pour le gaz butane et 500 millions de DH pour le sucre. Les encours des dossiers de subventions ont dépassé les 6,18 MMDH, dont 4,384 MMDH pour le Gaz butane et près de 1,8 MMDH pour le sucre.