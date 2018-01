Infomédiaire Afrique – La junior minière australienne Sundance Resources, dont la filiale camerounaise, Cam Iron pilote le projet de développement du gisement de fer de Mbalam-Nabeba (35 millions de tonnes de fer), à cheval entre le Cameroun et le Congo, a annoncé qu’elle a signé un protocole d’entente avec Tidfore Heavy Equipment Group Ltd, une entreprise chinoise spécialisée dans la fourniture et la construction du matériel de manutention portuaire et d’exploration en offshore.

‘‘Le protocole d’entente vise à fournir un cadre de coopération entre les parties et leurs partenaires, afin de constituer le consortium d’experts nécessaire, pour financer ou aider à trouver le financement nécessaire à la construction des infrastructures liées au développement du projet minier de Mbalam-Nabeba (terminal minéralier du port en eau profonde de Kribi et ligne de chemin de fer Mbalam-Kribi)’’, souligne le communiqué de Sundance.

Plus loin, la junior minière australienne précise que ‘‘en vertu du protocole d’entente, Sundance vendra 51% de sa participation dans Cam Iron à Tidfore, pour une valeur à convenir…’’.

Rédaction Infomédiaire