AstraZeneca lance une initiative qui a pour but de transformer les effets du cancer sur les patients au Maroc.

Le programme « Accelerating Change Together; Cancer Care in Africa » (ACT;CCA) offre une plateforme aux partenaires pour co-créer les solutions nécessaires à combler les lacunes dans le parcours de soin des patients, du diagnostic jusqu’au traitement, et au-delà.

Durant l’événement, le directeur exécutif de la Fondation Lalla Salma pour la prévention et le traitement des cancers, des experts cliniques, des spécialistes dans le secteur des soins de santé, des défenseurs des droits des patients et des représentants du secteur privé, ont discuté l’aménagement du cancer au Maroc, et ont réitéré leur engagement à faciliter un accès équitable aux soins contre le cancer pour tous les Marocains.

Le cancer est responsable de 13,4 % des décès au Maroc, avec près de 50.000 nouveau cas chaque année. Plusieurs facteurs tels que la sénescence de la population, le tabagisme et d’autres changements de mode de vie, jouent le rôle d’accélérateur, aboutissant à une incidence de 137,3 nouveaux cas pour 100.000 personnes.

«Le Maroc a été pionnier dans la lutte contre le cancer en Afrique; c’était l’un des premiers pays africains à développer un plan national pour la lutte contre le cancer et à mettre en place plusieurs projets à cet égard, avec l’engagement de la Fondation Lalla Salma, des autorités sanitaires et de la communauté scientifique. Grâce à l’initiative ‘Cancer Care Africa’, nous visons à déployer tous nos efforts pour surmonter les obstacles qui dissuadent les patients de se faire diagnostiquer et traiter, et, avec le temps, éliminer le cancer comme cause principale de décès », a déclaré Rami Scandar, président sur la région Proche-Orient et Maghreb, AstraZeneca.

Le programme ACT;CCA au Maroc, qui est lancé dans le cadre régional , se concentre sur la sensibilisation du public au cancer, la facilitation de l’accès aux traitements innovants, le déploiement de nouveaux programmes de dépistage et de prévention, et l’éducation des professionnels dans le secteur de la santé sur une vision commune pour offrir aux patients

atteints de cancer un service de soins d’excellence.

Le chapitre régional de l’initiative mondiale Accelerating Change Together (ACT) for Cancer Care est une initiative dirigée par AstraZeneca pour révolutionner la façon dont le cancer est diagnostiqué et traité afin d’améliorer les résultats des soins de celui-ci parmi les patients.

AstraZeneca Maroc et la Fondation Lalla Salma ont signé un protocole d’accord pour collaborer conjointement afin de développer le système de soins de santé liés à l’oncologie, tout en sensibilisant les patients, renforçant les infrastructures et les capacités nécessaires pour la détection précoce tout en facilitant l’accès aux traitements innovants pour

les patients.

Au cours des 3 prochaines années, ACT;CCA au Maroc prévoit d’atteindre 35.000 patients à travers le pays, de développer les tests de dépistage du cancer du poumon et de l’ovaire, d’encourager les patients à se diagnostiquer pour le cancer de la prostate, et d’introduire de nouvelles technologies de dépistage par intelligence artificielle (IA).

Le programme est dirigé par un comité composé de médecins et d’institutions d’oncologie, et acteurs associatifs. Ce comité est responsable d’orienter l’intervention politique, de partager les expériences, au-delà des frontières et placer les patients atteints de cancer au centre de tous ces efforts. Les membres se réuniront régulièrement pour faire avancer les

projets et les initiatives de lutte contre le cancer.

Dr Rachid Bekkali, Directeur Exécutif de la Fondation Lalla Salma, a souligné l’importance de la collaboration pour améliorer les résultats des soins du cancer pour les patients. “Avec les grands progrès déjà réalisés au Maroc quant aux soins contre le cancer, nous sommes conscients de l’importance de continuer à munir les patients et les praticiens de soins

de la santé des moyens nécessaires pour les aider à lutter contre cette maladie de la meilleure façon possible. Cette collaboration crée non seulement un pont entre les praticiens privés et les spécialistes de la santé publique, mais fournit également un programme structuré autour de la détection précoce, du diagnostic et du traitement du cancer. ACT;CCA nous donne également la possibilité de lutter contre le cancer au Maroc en

mettant en œuvre de solides programmes de soutien et de sensibilisation, transformant ainsi les résultats des soins du cancer pour les patients”.