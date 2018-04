Infomediaire Maroc – Marrakech accueillera, du 22 au 24 avril 2018, les professionnels africains du capital investissement. Plus de 600 leaders du secteur seront présents à cet évènement organisé par l’African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA), et ce pour discuter des principales tendances du secteur sur le continent.

A noter que d’éminentes personnalités ont d’ores et déjà confirmé leur future présence, parmi lesquelles Mamadou Biteye, DG de la Rockefeller Foundation, Brahim Benjelloun-Touimi, ADG exécutif du Groupe BMCE Bank of Afric, ou encore Boutheina Ben Yaghlane, DG de la Caisse des Dépôts et consignations de Tunisie.

Rédaction Infomediaire.