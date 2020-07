A l’issue de son Assemblée générale qui s’est tenue ce mardi 30 juin 2020, l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) a nommé un nouveau Conseil d’Administration qui a élu, à l’unanimité, Tarik Haddi, à la Présidence. Tarik Haddi succède à la tête des investisseurs en capital à Adil Rzal qui clôture sa Présidence par ces quelques mots : « nous avons pu durant ce mandat maintenir un dialogue continu avec les pouvoirs publics, les bailleurs de fonds et les instances représentants les entreprises, avec comme objectif d’appuyer le rôle du capital investissement au Maroc comme une solution efficace de financement et d’accompagnement des TPME tout en étant une classe d’actif rentable pour les investisseurs. Je me réjouis de l’écoute dont nous avons pu bénéficier et souhaite à la nouvelle équipe conduite par Tarik Haddi plein de succès pour transformer l’essai. » Actif depuis près de 15 ans dans le capital‐investissement, Tarik Haddi est Fondateur, Administrateur et Directeur Général d’Azur Partners et d’Azur Innovation Management, deux sociétés de gestion indépendantes. Doté d’une solide expérience de dirigeant dans le secteur bancaire acquise au sein du Crédit Agricole du Maroc, il crée, en 2010, Afoulki Invest, un incubateur pour start-ups innovantes ainsi que le fonds d’investissement Nebétou. A partir de 2018, il structure le Fonds Azur Innovation dédié aux start-ups innovantes à fort potentiel dans le cadre du dispositif Innov Invest. Diplômé de l’ESC Marseille Provence et de l’Institut des Techniques de Banque (France), il est également titulaire d’un DESS Finance et Fiscalité de Paris I et d’un Master en Droit Privé de l’Université de Perpignan. Tarik Haddi rejoint l’AMIC en 2008 et, depuis lors, participe activement au rayonnement de l’industrie marocaine du capital investissement. C’est à son instigation qu’en 2016 la Commission Amorçage/Risque, dont il assure depuis la co-présidence avec dynamisme, voit le jour. Administrateur depuis mai 2018, il se mobilise et se passionne notamment pour le financement de l’innovation. Tarik Haddi sera secondé dans sa mission par un nouveau bureau, organe de direction chargé de définir et de veiller à la mise en oeuvre des choix stratégiques. Ce bureau est composé d’un Vice‐Président et d’une Trésorière : Fouad Chaguer, Directeur Général d’Attijari Invest et Dounia Boumehdi, Directrice Exécutive de MITC Capital.