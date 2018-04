Infomédiaire Maroc – La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) lancera, à partir de 2019, une nouvelle génération de Carte nationale d’identité électronique (CNIE), sous une version développée et sécurisée des titres identitaires, dotée de nouvelles applications de nature à renforcer les critères de sécurité contenus dans ce document d’identité.

Un communiqué de la DGSN indique que ces applications garantiront également de nouvelles prestations au diapason du système numérique adopté par les différents acteurs publics et privés, tout en modernisant son design et son format graphique qui tient compte des spécificités historiques et culturelles du Royaume.

Le champ des services assurés par ces nouvelles CNIE sera élargi dans le but de permettre aux citoyens et aux secteurs publics et privés d’avoir recours aux données identitaires et biométriques contenues dans ces cartes afin de pouvoir réaliser les opérations d’identification et d’authentification, souligne la DGSN, ajoutant que ces cartes comporteront d’autres applications en vue de faciliter l’accès aux services offerts par le reste des administrations publiques et du secteur privé, notamment dans le domaine des programmes publics et des prestations de santé, entre autres.

Rédaction Infomédiaire