Le ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement et le Centre national de l’énergie, des sciences et des technologies nucléaires (CNESTEN) ont signé, vendredi à Rabat, un accord-cadre de partenariat dans les domaines de la recherche scientifique et technique et de la cartographie géochimique. Cet accord-cadre a pour objectif de promouvoir et de diversifier la coopération entre les deux parties dans le cadre des directives nationales pour exploiter au mieux le potentiel du Maroc.

Dans ce sens, le CNESTEN s’engage à mettre son expertise et sa plateforme scientifique et technique au service des projets qui seront retenus par les parties, à participer à l’élaboration des programmes de recherche et de développement dans les domaines d’intérêt commun et à assurer des missions de contrôle de qualité des projets de cartographie géochimique, géochronologique et d’hydrogéologie isotopique.

Quant au ministère, il s’engage à appuyer la réalisation des projets qui seront arrêtés par les parties, à mettre son expertise et ses bases de données géo-scientifiques au service de ces et à assurer une interface entre le CNESTEN et les bailleurs de fonds ou bureaux dans les domaines des projets de cartographies géochimiques et géologiques, notamment en matière de prestations relatives aux analyses géochimiques.