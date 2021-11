Casablanca Events & Animation (CEA), pilote de la de marche d’attractivité « Wecasablanca », organise la 2ème édition du symposium « Africa Place Marketing » (APM), les 24 et 25 novembre en mode hybride, sous le thème « Tous acteurs d’hospitalité et d’attractivité des territoires ».

Ce symposium international a pour objectif de favoriser le partage d’expérience et de promouvoir la veille et l’intelligence territoriale, à travers des rencontres organisées entre différents experts, chercheurs, acteurs du marketing territorial, indique CEA dans un communiqué.

Il vise aussi à partager avec les différentes parties prenantes les meilleures pratiques du marketing territorial et a co-construire une réflexion territoriale adapte e aux territoires africains, fait savoir la même source, notant que les experts, les partenaires et les participants pourront faire le choix entre participer physiquement ou virtuellement via une plateforme virtuelle de retransmission qui leur sera entièrement dédié. « Aujourd’hui, à cause de l’épidémie de la Covid-19, les territoires cherchent plus que jamais à retenir et à soutenir les actifs qui y sont présents (résidents, investisseurs, jeunes, touristes, étudiants…) », a déclaré Mohamed Jouahri, Directeur Général de Casablanca Events & Animation, cité par le communiqué.

Et de soutenir: « C’est d’ailleurs autour de cette re flexion, qui est entièrement axé autour de l’attractivité et du marketing des territoires, que Casablanca Events & Animation a choisi la thématique ‘Tous acteurs d’hospitalité et d’attractivité des territoires’ pour appuyer le fait que la clé de la réussite d’une de marche marketing territorial repose sur la participation de tous les acteurs (élus, collectivités, agences de développement, administrations publiques, professionnels, chercheurs, société civile…) ».

Par ailleurs, a poursuivi Jouahri, les invite s (experts, chercheurs et professionnels) du symposium mettront en exergue les enjeux, les facteurs clés de succès et les leviers permettant de garder sur place les ressources déjà acquises par le territoire (l’hospitalité territoriale) et puis, développeront la réflexion autour de sa capacite à rayonner et à attirer sur place les cibles pertinentes pour le territoire (l’attractivité).

Cette année, la seconde édition du symposium Africa Place Marketing connaitra la participation d’un riche panel de chercheurs et de professionnels, ayant travaillé sur plus de 14 territoires différents représentant des cas d’école en la matière. Ces experts tenteront de concevoir ensemble, a l’issue de discussions riches, mais aussi de moult débats et réflexions, une proposition de de marche commune axée sur le marketing territorial qui serait adaptée aux territoires africains.

Au programme de cette édition, quatre conférences, deux ateliers, un Think Tank, ainsi qu’une compétition « Africa Place Marketing Compétition », permettant aux jeunes étudiants universitaires de confronter leurs points de vue et de développer des réflexions « Out of the box » autour d’une thématique spécifique du marketing territorial: « comment (re)dynamiser une marque territoriale, casa de Wecasablanca ».

APM est une composante importante de la de marche d’attractivité Wecasablanca. Il s’agit d’un projet collectif et partage de développement de l’attractivité de la ville de Casablanca qui s’impose aujourd’hui comme une plateforme pionnière incontournable d’échanges et de réflexions autour des enjeux, pratiques et tendances du marketing territorial en Afrique.