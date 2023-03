Le groupe immobilier Anfa Realties vient d’annoncer l’ouverture officielle, le 28 février 2023, de son nouveau centre commercial Aeria Mall, qui devient désormais, pour les Casablancais, la nouvelle destination de choix pour les loisirs et le shopping. Le centre commercial ouvrira ses portes au grand public le 1er mars 2023.

Situé au sein même de Casa Anfa, le centre commercial incarne une destination à la fois originale et moderne. Développé sur le site historique de l’ancien aérodrome de Casablanca, le centre s’étend sur 25.000 mètres carrés de surface commerciale, et compte des marques internationales des secteurs du Retail, en plus d’un Food hall, d’un centre de beauté, d’un cinéma, d’une salle de sport, de services divers. Les visiteurs pourront ainsi profiter d’une expérience client unique en présence des marques nationales et internationales telles que Marjane, Flo, Adidas, Samsung, McDonald’s, Burger King, Yves Rocher, etc.

« Nous sommes fiers d’inaugurer ce haut lieu de vie qui allie commerce et divertissement, et qui contribuera davantage au rayonnement de la ville de Casablanca en tant que pôle commercial et touristique de premier plan. Le Mall, qui s’étend sur 3 étages, offre une expérience de pointe aux visiteurs. Pour le food hall par exemple, avec son magnifique skydome, ses immenses parois de verre et ses 17,5 mètres de hauteur, c’est la thématique de l’aviation qui est retenue pour souligner davantage l’histoire des lieux », a déclaré Zakaria Mahboubi, directeur général Groupe d’Anfa Realties.

Pierre angulaire du projet Aeria Park, Aeria Mall bénéficie d’un environnement exceptionnel cerclé par plus de 50 hectares de verdure. Facilement accessible et offrant de nombreuses commodités à ses visiteurs, le centre abrite plusieurs places de parking. Localisé à seulement 30 minutes de l’aéroport de Casablanca et à 10 minutes du centre-ville et de la gare ferroviaire, le centre commercial est desservi par la station de tramway et par tous les transports en commun de la ville.