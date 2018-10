Infomédiaire Maroc – Sindibad Beach Resort, le projet phare de la corniche casablancaise vient de décrocher un nouveau prix environnemental, en l’occurrence le Green Solutions Awards 2018 dans les catégories ‘’Santé et Confortet « Grand Prix Construction Durable ».

Organisés chaque année depuis 2015 par le Cluster Efficacité Energétique des Matériaux de Construction (EMC), membre du réseau Construction21, les « Green Solutions Awards » récompensent des bâtiments, des quartiers (neufs ou rénovés) et des infrastructures exemplaires présentant des solutions durables luttant contre le réchauffement climatique.

Ils visent à inspirer les professionnels du marché de la construction au Maroc et les inciter à intégrer une démarche de développement durable dans leurs futurs projets de construction, afin de contribuer à maintenir le réchauffement climatique global en-dessous de 2°c.

Le Sindibad Beach Resort a ainsi pu mettre en avant ses caractéristiques intrinsèques : une grande qualité environnementale avec un faible ratio d’occupation du sol par rapport aux surfaces vertes, une conception bioclimatique des bâtiments, une enveloppe thermique et acoustique performante etl’apport d’un éclairage naturel réfléchi. Couplés à l’utilisation rationnelle des ressources, ces atouts permettent d’offrir des unités résidentielles mettant la durabilité des constructions et la santé et le confort des futurs propriétaires en tête de leurs objectifs.

Avec ces prix, Sindibad Beach Resortreprésentera le Maroc à la COP24 en compétition contre d’autres projets innovants issus de 16 autres pays, notamment la Belgique, la Chine, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la Colombie, le Danemark, la Grèce, le Japon, la Pologne, la Roumanie et l’Ukraine.

Déjà retenu et primé avec le label HQE français avec la mention ‘’Exceptionnel’’ en 2016, Sindibad Beach Resort, filiale de la SOMED, se distingue encore une fois et confirme ainsi la volonté de ses promoteurs d’évoluer dans une démarche respectueuse de leurs responsabilités sociétales et environnementales et intégrant une approche de développement durable.

Rédaction Infommédiaire