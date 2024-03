La Commune de Casablanca a décidé de transformer les « Carrières Centrales », ancienne zone de bidonville située à Aïn Sebaâ, en un grand parc public.

Etalé sur 33 hectares et disposant de nombreux espaces de loisirs et d’animation, il sera le plus grand parc urbain du Royaume, apprend-on.

La SDL Casa Baia se penche actuellement sur la préparation des études et des plans d’aménagement.