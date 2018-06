Infomédiaire Maroc – Dans le cadre d’un mémorandum d’entente signé par Hubertus Väth, Directeur Général de Frankfurt Main Finance E.V., et Said Ibrahimi, Directeur Général de Casablanca Finance City, ce lundi 11 juin 2018, les 2 entités ont annoncé un accord pour une coopération à long terme.

Cet accord aborde essentiellement les défis actuels auxquels fait face le secteur financier parmi lesquels les questions de la finance durable et des FinTech.

De plus, le partenariat met l’accent sur l’engagement des deux places financières à promouvoir les opportunités d’affaires dans leurs régions économiques respectives, à savoir la Zone Euro et l’Afrique. Il acte également le renforcement des efforts des deux parties afin d’attirer les institutions financières, les holdings, les multinationales et les prestataires de services vers Frankfurt et Casablanca.

Enfin, le protocole d’accord favorisera le développement d’une coopération efficace rendue possible par des programmes conjoints, des formations financières, des activités de recherche, des ateliers de travail, des publications communes et des échanges de délégations.

Dans les semaines et les mois à venir, Frankfurt et Casablanca mettront en place leurs plans communs renforçant ainsi leurs positions en tant que pôles financiers de 1er plan.

Déclarations :

– « Nous sommes impatients de débuter notre coopération avec CFC qui est certes une place financière jeune, mais déjà leader en Afrique et nous ambitionnons d’explorer des opportunités d’affaires prometteuses ».

Hubertus Väth, Directeur Général de Frankfurt Main Finance

– « Nous sommes ravis de la signature de ce partenariat avec Frankfurt Main Finance, la place financière leader dans la Zone Euro. Cela nous permettra sans nul doute de renforcer la coopération d’affaires entre la Zone Euro et l’Afrique dans les domaines de la finance verte/durable et des FinTech« .

Said Ibrahimi, Directeur Général de Casablanca Finance City

IM