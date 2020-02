Une réception a été donnée, ce mardi soir à Casablanca, à l’occasion de l’inauguration officielle du Consulat général honoraire de Singapour dans la métropole, en présence d’un parterre de responsables publics et d’opérateurs privés.

Parmi les personnalités de marque ayant assisté à cette cérémonie, il y a lieu de citer le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch, le président du Conseil de la région, Mustapha Bakkoury, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, le président-directeur général du groupe Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani, et le président du groupe Cosumar, Mohamed Fikrat.

En décembre dernier, Mohamed Horani, président-directeur général de la société Hightech Payment Systems (HPS), a été nommé par le gouvernement de la République de Singapour au poste de consul général honoraire à Casablanca, avec compétence pour l’ensemble du territoire national. L’ouverture de cette représentation est de nature à renforcer les liens économiques et culturels entre le Maroc et Singapour, au regard de la position stratégique des deux pays sur leurs continents respectifs.

Au cours de cette réception, Horani s’est dit “honoré” de la confiance placée en lui par les autorités de Singapour, soulignant que le consulat aura pour mission d’œuvrer “à donner une nouvelle impulsion aux relations” entre les deux pays.

“Mon rôle va au-delà des fonctions administratives. Il s’agit en effet de se concentrer sur des initiatives qui permettront de développer la coopération entre les deux pays”, a-t-il précisé, rappelant que Singapour “a fait des pas de géant en termes de développement, multipliant leur PIB/habitant par 100 en 50 ans”.

Horani, qui a mis en avant les avancées majeures du Maroc en matière de réformes et de développement, a souligné que le Royaume et Singapour présentent plusieurs dénominateurs communs, ce qui va, selon lui, permettre de renforcer les relations bilatérales dans les différentes domaines, en particulier l’économie et la culture.

De son côté, l’ambassadeur non résident de Singapour au Maroc, George Goh, a fait savoir que ce consulat va porter à 33, le nombre de consulats ouverts par le Singapour dans 29 pays, passant en revue les secteurs performants dans son pays et les potentialités dont il regorge.

Il s’est félicité de la qualité des relations bilatérales entre le Maroc et son pays, estimant que l’inauguration de ce consulat honoraire permettra d’approfondir davantage ces liens.