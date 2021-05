Le Groupe Akdital, leader de la santé privée au Maroc, a annoncé, récemment, l’acquisition de la clinique Atfal, suite à l’obtention de l’autorisation du Conseil de la Concurrence. La clinique Atfal, dont les propriétaires historiques sont les Professeurs Abdelouahed Refass, Mohamed Fawzi Merini, Fayssal Lazrak, Mohamed Laraki et Abdelaziz Sadraoui, est la première structure hospitalière privée au Maroc exclusivement dédiée à l’enfant, indique un communiqué du groupe. Elle a ouvert ses portes en août 2000 et dispose d’une équipe soignante pluridisciplinaire ayant une grande expérience des maladies de l’enfant. Son partenariat avec Akdital signifie une alliance forte entre compétence, expertise et bonne gouvernance.

La structure contient 37 lits d’hospitalisation répartis comme suit 14 lits d’hospitalisation répondant aux exigences de l’enfant en matière de sécurité, literie, environnement et fonctionnalité (fluides médicaux, moniteurs de surveillance, climatisation, détecteurs d’incendie, TV avec chaînes pour enfants, WIFI gratuit), un hôpital de jour de 7 lits pour la chirurgie ambulatoire, ainsi qu’une unité de néonatalogie de 12 postes équipés de tout le matériel nécessaire pour une réanimation de pointe (couveuses, moniteurs, respirateurs néonataux, masques de ventilation nasal, photothérapie intensive) et qui prend en charge les nouveau-nés prématurés et les nouveau-nés à terme présentant une pathologie lourde médicale ou chirurgicale (malformations néonatales), fait savoir le communiqué. La clinique contient également une unité de réanimation pour grands enfants avec 4 lits équipés de matériel adapté, prenant en charge les enfants ayant une maladie grave et nécessitant une ventilation artificielle avec surveillance rapprochée.

Ces deux unités de néonatalogie et de réanimation disposent d’appareils de gaz du sang, d’un échocardiographe, d’un électroencéphalographe, d’une radiographie mobile et d’un appareil pour dialyse péritonéale. La clinique comprend, par ailleurs, un bloc opératoire avec quatre salles d’intervention, une unité de stérilisation et une salle de réveil.

Le Groupe Akdital a entrepris des travaux de modernisation du plateau technique de la clinique Atfal avec notamment le service de radiologie, doté aujourd’hui d’un scanner multibarrettes. Il a aussi augmenté la capacité litière (+35%) de la clinique en augmentant le nombre de lits de réanimation néonatale et de réanimation pédiatrique. La Clinique Atfal peut également compter sur l’aménagement d’un hôpital de jour et le réaménagement des blocs opératoire. Elle répond désormais aux standards internationaux les plus strictes en termes de prise en charge des patients.

Ainsi, en conjuguant leur savoir-faire, la clinique Atfal et le groupe Akdital ambitionnent de promouvoir la qualité des soins, d’améliorer les conditions de travail par l’apport d’équipements modernes et d’optimiser la prise en charge des enfants malades sur le plan médical et humain.

Acteur numéro 1 de la santé privée au Maroc, Akdital fait de l’accessibilité aux soins une priorité dans sa mission. Le groupe a pour objectif de développer un réseau d’établissements de santé permettant d’offrir des soins de haut niveau et une prise en charge globale aux standards internationaux.

Il dispose d’un réseau de 9 établissements de santé multidisciplinaires et spécialisés: Clinique Jerrada Oasis (2011), la clinique Ain Borja (2018), le Centre International d’Oncologie Casablanca (2019), la clinique Longchamps (2019), l’hôpital privé Casablanca Ain Sbaâ (2019), la clinique De Vinci (2020), la clinique Atfal (2020), l’hôpital privé d’El Jadida (2021) et le Centre International d’Oncologie d’El Jadida (2021).

En 2021, le Groupe Akdital dispose de 900 lits, soit 10% de l’offre nationale privée, en employant plus de 1.700 emplois directs.