Le Groupe ‘‘Oncologie et Diagnostic du Maroc’’ (ODM) vient d’acquérir la clinique Badr de Casablanca. Le groupe fondé en 2014 par Mohamed El Mandjra, ancien DG de l’opérateur télécoms Meditel (Orange), renforce ainsi son réseau d’établissements de santé en portant à dix le nombre d’unités.

ODM s’est fixé pour objectif de proposer des soins d’excellence aux patients de tout le pays et leur fournir une prise en charge complète incluant l’hospitalisation et la chirurgie. A Casablanca, le groupe ambitionne de développer un pôle d’excellence en chirurgie oncologique et de spécialités.