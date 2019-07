Le Groupe Holmarcom, qui opère à travers quatre principaux pôles d’activité (Finance, Agro-Industrie, Distribution & Logistique et Immobilier), poursuit sa politique de développement et s’ouvre à de nouveaux challenges, aussi bien dans le Royaume que dans le Continent.

Le Pôle Finance qui représente près de 50% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe est porté aujourd’hui par les compagnies d’assurances Atlanta et Sanad. Ces compagnies ont fait, ces dernières années, l’objet d’un important plan de développement, qui a permis de consolider leur position sur le marché marocain et de poser les premiers jalons d’une ouverture à l’international, notamment en Afrique Subsaharienne, par la création de Atlanta Côte d’Ivoire.

Par ailleurs et afin d’accélérer la croissance de ses activités financières, le Groupe Holmarcom a opéré une restructuration stratégique de son Pôle Finance, par la mise en place d’un nouveau schéma organisationnel.

Cette restructuration, qui a été mise en œuvre après obtention de toutes les autorisations réglementaires requises, se traduira par la création de 3 nouvelles structures :

– La holding ‘‘Holmarcom Finance Company’’ destinée à recueillir l’ensemble des participations des activités financières du Groupe ;

– La holding ‘‘Holmarcom Insurance Activities’’, dont le capital social sera intégralement détenu par Holmarcom Finance Company, destinée à recueillir les participations relatives au secteur des assurances et de réassurances ;

– Et la holding ‘‘Holmarcom Africa Financial Services’’, dont le capital sera intégralement détenu par Holmarcom Insurance Activities, destinée à recueillir les participations relatives au secteur des assurances et de réassurances en Afrique subsaharienne.

Holmarcom reclassera ainsi une partie de la participation qu’elle détient dans la compagnie Atlanta, en réalisant un apport en nature au profit de Holmarcom Insurance Activities, lequel sera suivi d’un reclassement par voie d’apport en nature de la participation qu’elle détiendra dans le capital social de cette dernière au profit de Holmarcom Finance Company. A l’issue de ces opérations, Holmarcom continuera à détenir, directement et indirectement, environ 67% du capital social de la compagnie Atlanta.

S’inscrivant dans le cadre de la volonté du Groupe Holmarcom de consolider ses core-business, ce projet de structuration des activités financières doit permettre à terme d’accompagner le développement du Pôle Finance, en valorisant les activités actuelles ainsi que les projets de développement à venir, en accord avec la vision et les ambitions stratégiques du Groupe.