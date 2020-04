La commune de Casablanca a annoncé, lundi soir, avoir lancé un “bureau d’ordre digital”, en vue de limiter les déplacement des citoyens et enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

Dans un communiqué, la commune précise que le site www.casablancacity.ma a intégré, depuis le 8 avril courant, la rubrique “bureau d’ordre digital” pour gérer électroniquement les flux des courriers entrants et sortants, conformément aux directives gouvernementales et en application de la circulaire du ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, publié le 1er du mois.

Ce nouveau service permet aux administrés de déposer leurs correspondances administratives à distance, en échange d’un accusé de réception numérique contenant le numéro et la date de correspondance pour simplifier le suivi à distance, via l’adresse électronique ou par téléphone, précise la même source.

La commune rappelle avoir lancé, en 2017, une plateforme digitale pour la gestion des correspondances dans le cadre de sa politique de numérisation des services et des archives, notant que le nouveau partenariat avec le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration permet de généraliser la digitalisation à la gestion des correspondances.

Par ailleurs, la commune s’engage a adhérer à toute les mesures prises par les autorités administratives et sanitaires pour faciliter l’accès des citoyens aux différents services administratifs, afin de faire face aux répercussions de la propagation du coronavirus.