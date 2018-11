Infomédiaire Maroc – Mass Céréales Al Maghreb, filiale du Groupe Holmarcom, a reçu le mercredi 28 novembre dans la matinée une visite officielle de la mission économique belge présidée par Son Altesse Royale la Princesse Astrid de Belgique. La visite s’inscrit dans le cadre de la coopération économique entre le leader marocain de la manutention portuaire des céréales, Mass Céréales Al Maghreb, et la société belge VIGAN Engineering, spécialisée dans la conception et la fabrication des équipements industriels et logistiques.

« Nous avons été ravis et honorés de recevoir la Délégation Belge avec à sa tête Son Altesse Royale la Princesse Astrid de Belgique. Cette rencontre était riche en échanges et ouvre la voie à d’éventuelles collaborations entre le Groupe Holmarcom et les opérateurs économiques belges. Le partenariat réussi entre Vigan Engineering et notre filiale Mass Céréales marque le début d’une coopération que nous espérons porteuse autant pour le Maroc que pour la Belgique. », témoigne M. Mohamed Hassan Bensalah, Président Directeur Général du Groupe Holmarcom.

Cette visite au terminal de Mass Céréales au port de Casablanca a porté sur la présentation de l’activité de Mass Céréales, sa première collaboration avec Vigan Engineering à travers l’acquisition de la déchargeuse VIGAN « NIV 600 » ainsi que sur les perspectives de coopération à l’avenir entre les deux parties.

« L’investissement dans la Vigan NIV 600 est le plus important investissement que nous ayons réalisé depuis le démarrage des activités de Mass Céréales en 2009. Au total, la construction des deux terminaux céréaliers à Casablanca et Jorf Lasfar avait nécessité une enveloppe d’investissement de 555 millions de dirhams. Le présent investissement a quant à lui engagé près de 25 millions de dirhams, 10 mois de travaux dont 5 mois de construction et 2 mois de transport et mise en service. Avec cette acquisition, nous comptons développer davantage l’activité notamment grâce à la haute performance qu’offre cet engin. », déclare M. Hafid Debbarh, Directeur Général de Mass Céréales Al Maghreb.

La VIGAN « NIV 600 » est une déchargeuse des céréales en vrac de très haute performance (600 tonnes par heure) qui fonctionne à travers une aspiration pneumatique, tout en offrant une manutention plus sûre des différentes céréales et en limitant les risques de brisure ou de colmatage des grains. Cette acquisition permettra à Mass Céréales de décharger plus de céréales en moins de temps ; ce qui offrira à la filiale du Groupe Holmarcom plus de performance et une plus grande capacité de manutention.

Mass Céréales Al Maghreb est le concessionnaire et l’exploitant de deux terminaux de déchargement de céréales aux ports de Casablanca et de Jorf Lasfar. Grâce à d’importantes capacités de manutention et stockage, l’entreprise permet de réduire le coût du passage portuaire pour les importateurs de céréales et de fluidifier le trafic portuaire national.

Avec ses deux filiales, Yellowrock, importateur des produits céréaliers et de produits destinés à l’alimentation animale, et Mass Céréales Al Maghreb, le Groupe Holmarcom est un opérateur important dans l’importation et la logistique des céréales en vrac au Maroc.

