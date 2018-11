Infomédiaire Maroc – Le groupe marocain El Eulj (Casablanca, Maroc) et la société belge EnergyVision ont signé un accord-cadre concernant des projets solaires à Casablanca et Benslimane. Les deux nouvelles centrales photovoltaïques seront pleinement opérationnelles dès 2019 et produiront 1,7 million de kWh d’énergie verte par an. L’investissement total s’élève à 20 millions de dirhams. Sur sa durée de vie de 25 ans, le projet fournira plus de 70 millions de kWh. Les installations seront placées dans les locaux de Somafaco et de SEGRA, deux entités de la holding appartenant à la famille El Eulj.

Ali El Eulj, PDG du groupe El Eulj a déclaré que ‘‘ce projet nous aidera à devenir une entreprise verte de premier plan. Il créera une valeur ajoutée pour nos clients et partenaires, conformément aux priorités énergétiques du Roi Mohammed VI. Du reste, il cadre parfaitement avec notre mission, dont l’objectif est que tout un chacun puisse bénéficier d‘une énergie propre, d’une Terre propre et d’un foyer propre. »

Rédaction Infomédiaire